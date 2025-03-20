Кабмин утвердил правила единоразовой выплаты ветеранам к 80-летию празднования Победы
Правительство России утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы. Соответствующее постановление было подписано Кабинетом министров.
Согласно документу, выплаты предусмотрены для граждан России, постоянно проживающих на территории РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Размер выплаты зависит от категории получателей:
- Участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также их вдовы (вдовцы) и малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей.
- Труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также ряд других категорий ветеранов — по 55 тысяч рублей.
Выплаты будут произведены в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится в этом году.
Напомним, что недавно президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям установить именные информационные таблички на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
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