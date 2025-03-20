Артем Дзюба покинул расположение сборной России и не сыграет против команды Замбии

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб национальной команды определил игроков, которые не сыграют с Замбией, в их числе Дзюба, Фомин и Солдатенков. Об этом сообщает пресс служба сборной

— Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провел на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны, — сказал Валерий Карпин.

Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею с установкой памятника и названием улицы в честь футболиста Артема Дзюбы.



Матвей Гавриков