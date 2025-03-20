В Госдуме считают глупостью идею с памятником для Дзюбы

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею с установкой памятника и названием улицы в честь футболиста Артема Дзюбы. В среду нападающий «Акрона» побил рекорд по количеству забитых голов за сборную России.

— Какие памятники Дзюбе? Не надо парня в искушение вводить, пусть Дзюба знает, что в спину дышат конкуренты. Пусть Артем не расслабляется. Назвать улицу в честь Дзюбы — полнейшая глупость. Какая улица? У нас только после смерти называют, так что пусть Артем живет как можно дольше, — сказал Милонов Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дзюба стал рекордсменом сборной России по футболу по количеству забитых голов за карьеру. Форвард побил рекорд Александра Кержакова, забив свой 31 мяч за национальную команду. Рекордный гол был забит в ворота сборной Гренады, а матч закончился разгромной победой россиян со счетом 5:0.

Зульфат Шафигуллин