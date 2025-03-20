В Госдуме считают глупостью идею с памятником для Дзюбы
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею с установкой памятника и названием улицы в честь футболиста Артема Дзюбы. В среду нападающий «Акрона» побил рекорд по количеству забитых голов за сборную России.
— Какие памятники Дзюбе? Не надо парня в искушение вводить, пусть Дзюба знает, что в спину дышат конкуренты. Пусть Артем не расслабляется. Назвать улицу в честь Дзюбы — полнейшая глупость. Какая улица? У нас только после смерти называют, так что пусть Артем живет как можно дольше, — сказал Милонов Sport24.
Дзюба стал рекордсменом сборной России по футболу по количеству забитых голов за карьеру. Форвард побил рекорд Александра Кержакова, забив свой 31 мяч за национальную команду. Рекордный гол был забит в ворота сборной Гренады, а матч закончился разгромной победой россиян со счетом 5:0.
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