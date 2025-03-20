В Казани назначили дополнительные пригородные поезда в аэропорт

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо» 23 марта АО «Содружество» назначило дополнительные пригородные поезда между столицей Татарстана и аэропортом. Об этом сообщает мэрия Казани.

Электричка №7602 отправится со станции Казань в 16.56 и прибудет на станцию Аэропорт в 17.21. В обратном направлении состав №7603 проследует в 21.50, прибытие в Казань запланировано на 22.14. Поезда будут курсировать без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе компании.

Матвей Гавриков