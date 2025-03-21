Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +7 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем в Татарстане составит от +2 до +7 градусов, в Казани от +3 до +7.