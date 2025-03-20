В Камском Устье началось строительство нового здания администрации

Фото: Руслан Ишмухаметов

Администрация Камского Устья начала строительство нового здания по улице Карла Маркса. Трехэтажное здание, включая подвальный этаж, будет иметь общую площадь 2 775 квадратных метров.

На данный момент оперативная готовность объекта составляет 13%. Выполнена заливка подвала, укладка фундамента, монтаж плит перекрытия и ведется установка колонн первого этажа.

На первом этаже административного здания расположится приемно-вестибюльная группа с помещением охраны, гардеробом, кабинеты, многофункциональный зал-трансформер, комнаты приема пищи, комнаты персонала и комнаты отдыха водителей.

Второй этаж отведен под размещение кабинетов, архивов и комнат отдыха. Здание будет доступно для маломобильных групп населения, территория вокруг будет благоустроена.

Напомним, что в Камском Устье на строительство нового здания администрации будет направлено около 200 млн рублей.



Матвей Гавриков