В Камском Устье на строительство административного здания выделят около 200 млн рублей
В Камском Устье планируется строительство нового здания администрации, на что будет направлено около 200 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.
- Новое административное здание будет расположено на улице Карла Маркса.
Также в селе Габишево Лаишевского района запланировано строительство многофункционального центра (МФЦ) на 350 мест, стоимость которого составит около 45 млн рублей. Общая сумма всех закупок составляет порядка 244,2 млн рублей.
В рамках реализации проектов на строительных объектах будут проводиться земляные и фасадные работы, установка инженерных сетей, кровельные работы, а также благоустройство прилегающей территории.
Заказчиком выступит «Главстрой Татарстана», а финансирование будет осуществлено за счет республиканского бюджета.
- Строительные работы должны завершиться к 1 декабря 2025 года, а срок исполнения контракта установлен на 16 января 2026 года.
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