В Камском Устье на строительство административного здания выделят около 200 млн рублей

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Камском Устье планируется строительство нового здания администрации, на что будет направлено около 200 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Новое административное здание будет расположено на улице Карла Маркса.

Также в селе Габишево Лаишевского района запланировано строительство многофункционального центра (МФЦ) на 350 мест, стоимость которого составит около 45 млн рублей. Общая сумма всех закупок составляет порядка 244,2 млн рублей.

В рамках реализации проектов на строительных объектах будут проводиться земляные и фасадные работы, установка инженерных сетей, кровельные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Заказчиком выступит «Главстрой Татарстана», а финансирование будет осуществлено за счет республиканского бюджета.

Строительные работы должны завершиться к 1 декабря 2025 года, а срок исполнения контракта установлен на 16 января 2026 года.

Анастасия Фартыгина