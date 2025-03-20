В Казани ограничат движение транспорта на улицах Короленко и Астрономической

Фото: Мария Зверева

Мэрия Казани объявила об ограничении движения транспорта на двух улицах города. На участке возле улицы Короленко, 58 движение будет частично ограничено с 20 марта по 29 декабря этого года.

Также движение транспорта будет закрыто на участке улицы Астрономической до 19 августа 2026 года. Ограничения введены в районе дома №4.

Напомним, что с 1 по 30 апреля 2025 года на региональных дорогах Татарстана будут введены временные ограничения движения для грузового транспорта.



Матвей Гавриков