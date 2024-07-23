Большинство жителей России тратят на товары для дачи не более 50 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Расходы на товары для дачи более чем 70% россиян составляют от пяти до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру» и аналитиков кошелька ЮMoney.

— С наступлением дачного сезона мы видим рост числа покупок товаров для сада и огорода относительно весны. По данным аналитиков, с 1 по 11 июля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в мае число покупок садовых принадлежностей и инструментов для ухода за газонами выросло на 21%, оборот платежей вырос на 62%, а плательщиков стало больше на 21%, средний чек вырос на 134% и составил 6 198 рублей, — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Наиболее популярными покупками у россиян оказались краска (23%), предметы для поливки и грунт (17%), товары для работы с цветами (16%), газонокосилки (15%) и предметы для прополки (12%). Выбрали бытовые предметы для дачи 12% респондентов, а не стали делать покупки 39%.

Бюджет, выделяемый опрошенными на такой шопинг, разнится. До пяти тысяч рублей тратят 18% участников, от пяти до 10 тысяч рублей — 25%, от 10 до 50 тысяч рублей — 34%. До 100 тысяч готовы израсходовать лишь 11% респондентов. К большим тратам готовы 12%.

Напомним, почти 22% россиян не представляют дачные работы без использования садовой техники. При этом почти половина опрошенных осознали эту необходимость только в течение последних двух лет. В топ предметов, на которые дачники стали тратить больше средств, вошли садовая техника, инвентарь, саженцы и удобрения.



Дарья Пузикова