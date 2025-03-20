РПЦ учредила Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии
Русская православная церковь (РПЦ) объявила об учреждении новой епархии на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Она получит название Грозненской епархии. Соответствующая информация была опубликована в журналах Синода РПЦ.
До этого момента православные приходы на территории Чечни и Ингушетии входили в состав Махачкалинской епархии. Теперь они будут переданы в юрисдикцию нового епархиального образования.
Напомним, что Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил список профессий, которые запрещены для священников.
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