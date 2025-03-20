На реставрацию Казанского ТЮЗа выделят 1,5 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

На реставрационные работы и капремонт Казанского театра юного зрителя (ТЮЗа) будет направлено около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране ОКН Иван Гущин.

По словам Гущина, в этом году на капремонт выделено 704 млн рублей, а на реставрацию основного здания — 727 млн рублей.

Кроме того, руководство ТЮЗа разрабатывает концепцию по реконструкции здания и благоустройству дворовой территории.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Также Гущин сегодня сообщил, что историческое здание Александровского пассажа в Казани планируют открыть для туристов и местных жителей. Глава комитета заявил, что перед открытием необходимо провести стабилизацию грунтов и вывести здание из аварийного состояния.



Анастасия Фартыгина