Россиянка установила мировой рекорд по фридайвингу на Байкале

Фото: Рената Валеева

Россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга «Под лед Байкала — 2025» проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, установив новый мировой рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Фестиваль проходит в поселке Листвянка и завершится 21 марта. В соревнованиях участвуют 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции. Основные соревнования состоялись 17 марта, и в этот день были зафиксированы несколько рекордов.

Так, россиянка Ольга Маркина улучшила свой собственный рекорд Гиннесса, установленный в 2021 году, нырнув на глубину 71 метр в дисциплине CWTi. Хорватка Санда Делия удивила всех, нырнув на 55 метров в дисциплине FIMi, превысив предыдущий женский рекорд на 15 метров. Также хорват Витомир Маричич установил новый рекорд, проплыв 62 метра в той же дисциплине.