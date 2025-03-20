В РКН объяснили сбои в работе интернет-сервисов

Фото: Динар Фатыхов

Проблемы с работой ряда российских интернет-сервисов вызваны использованием иностранных серверов. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, комментируя жалобы пользователей на сбои в работе популярных платформ, таких как WhatsApp (принадлежит компании Meta*) и «ВКонтакте».

Согласно данным сервиса Downdetector, россияне активно сообщают о проблемах с интернет-сервисами и операторами связи. В частности, многие пользователи сталкиваются с трудностями при попытке подключиться к различным онлайн-ресурсам.

— Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои, — пояснили в Роскомнадзоре.

В связи с текущими проблемами в РКН рекомендовали российским организациям использовать мощности местных хостинг-провайдеров. Это может помочь избежать подобных сбоев в будущем и повысить надежность работы интернет-сервисов в стране.

Анастасия Фартыгина