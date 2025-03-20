Россия поднялась на 66-е место в рейтинге счастья

Фото: Динар Фатыхов

Финляндия в восьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира по версии Всемирного доклада счастья. В этом году Россия улучшила свои позиции, заняв 66-е место, что на шесть позиций выше по сравнению с прошлым годом.

В тройку самых счастливых стран, помимо Финляндии, вошли Дания и Исландия. США расположились на 24-м месте, а Украина оказалась на 111-м. На последнем месте рейтинга оказался Афганистан, что подчеркивает сложные условия жизни в этой стране.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Доклад о счастье публикуется с 2012 года по инициативе ООН и готовится при участии социологической службы Gallup и Оксфордского центра изучения благополучия. В процессе составления рейтинга исследуются такие факторы, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни и уровень коррупции.



Анастасия Фартыгина