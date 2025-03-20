Президент США Дональд Трамп назвал причину сотрудничества с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны наладить отношения с Россией, так как у этой страны самая большая территория в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны наладить отношения с Россией, так как у этой страны самая большая территория в мире. В интервью порталу Breitbart он подчеркнул, что восстановление экономических связей с Россией может ослабить влияние Китая, однако заверил, что это не является главной целью.

— Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля, — подчеркнул Трамп.

Кроме того, Трамп рассказал о своих телефонных разговорах с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав их «очень хорошими». Он выразил надежду на возможность заключения сделки, которая поможет остановить конфликт в Украине: «У нас было два очень хороших телефонных разговора, и я верю, что сделка будет заключена, так что мы сможем остановить кровопролитие, которое там творится».

Реальное время / realnoevremya.ru

Трамп также рассказал, что его цель — сблизить Россию и Украину, а также уменьшить финансовые расходы США на поддержку Киева.

— Я хочу прекратить эти колоссальные платежи, которые должны осуществлять именно мы. Я хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, — добавил он, раскритиковав предыдущую администрацию за недостаточную активность в этом вопросе.

Недавно президенты России и США обсудили возможность 30-дневного прекращения огня и условия предотвращения эскалации конфликта. Трамп также поговорил с Зеленским о текущей ситуации в Украине. Президент США уточнил, что его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским длился около часа и был основан на результатах его недавней беседы с российским президентом Владимиром Путиным.



Анастасия Фартыгина