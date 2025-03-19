Трамп: разговор с Зеленским основан на итогах переговоров с Путиным

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским длился около часа и был основан на результатах его недавней беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

На своей платформе Truth Social Трамп уточнил, что разговор с Зеленским прошел успешно. Он подчеркнул, что «большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным», чтобы обсудить запросы и потребности России и Украины.

Трамп также добавил, что «мы очень хорошо продвигаемся» и пообещал, что госсекретарь Марко Рубио и помощник по национальной безопасности Майкл Уолтц предоставят более подробную информацию о обсуждаемых вопросах в ближайшее время.

Анастасия Фартыгина