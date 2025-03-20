МВД предупредило о мошенниках, предлагающих обмен валюты на дому

Фото: Татьяна Демина

МВД России заявило, что услуги «обмена валюты» на дому являются мошенническими и незаконными. Ведомство предостерегает граждан от общения с такими «обменщиками». Об этом сообщили в РИА «Новости».

Рената Валеева / realnoevremya.ru

По информации МВД, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков, ходят по многоквартирным домам в Москве и предлагают пенсионерам обменять валюту прямо у них дома. На самом деле их цель — отвлечь внимание пожилых людей и похитить их деньги.

— Услуги обмена валюты на дому предлагают только мошенники, — подчеркивают в МВД.

Анастасия Фартыгина