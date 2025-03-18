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Более 200 населенных пунктов в Татарстане находятся под угрозой подтопления

17:24, 18.03.2025
Более 200 населенных пунктов в Татарстане находятся под угрозой подтопления
Фото: Динар Фатыхов

Паводок в Татарстане при самом неблагоприятном сценарии развития событий может затронуть 220 населенных пунктов, сообщил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

По его словам, отрезанными от дорог могут оказаться восемь сел, а также возможно подтопление 55 участков дорог. Напомним, в Буинском районе уже затопило два моста через реку Свиягу.

Раннее разрушение льда на реках Татарстана привело к интенсивному подъему уровня воды.

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