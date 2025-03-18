Более 200 населенных пунктов в Татарстане находятся под угрозой подтопления
Паводок в Татарстане при самом неблагоприятном сценарии развития событий может затронуть 220 населенных пунктов, сообщил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.
По его словам, отрезанными от дорог могут оказаться восемь сел, а также возможно подтопление 55 участков дорог. Напомним, в Буинском районе уже затопило два моста через реку Свиягу.
Раннее разрушение льда на реках Татарстана привело к интенсивному подъему уровня воды.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.