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Сборная России назвала состав на товарищеский матч с Гренадой

18:55, 19.03.2025
Сборная России назвала состав на товарищеский матч с Гренадой
Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом на товарищеский матч с Гренадой в Москве. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Капитаном сборной России стал нападающий Артем Дзюба. Форвард может побить рекорд национальной команды по количеству забитых голов, если отличится с Гренадой. В воротах с первых минут сыграет Евгений Латышонок.

Голкипер «Рубина» Евгений Ставер заявлен на игру с Гренадой в качестве запасного вратаря.

Ранее сборная России разгромила в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0). В марте команда Валерия Карпина также сыграет с Замбией.


Зульфат Шафигуллин

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