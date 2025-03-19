Павел Дуров: пользователей Telegram стало более 1 миллиарда

Количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 1 миллиард в месяц, сообщил сооснователь приложения Павел Дуров. Он подчеркнул, что мессенджер стал вторым по популярности в мире, уступая только WhatsApp (принадлежит компании Meta*).

В своем блоге Дуров подчеркнул, что каждый пользователь открывает Telegram в среднем 21 раз в день и проводит в приложении около 41 минуты.

— Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, — написал он.

Дуров также добавил, что приложение стало прибыльным, заработав за прошлый год 547 млн долларов.

По его словам, WhatsApp (принадлежит компании Meta*) долгое время пытался копировать инновации мессенджера, но не смог остановить его рост.

— Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и сохранил независимость, — подытожил Дуров.

Анастасия Фартыгина