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Павел Дуров: пользователей Telegram стало более 1 миллиарда

18:49, 19.03.2025
Павел Дуров: пользователей Telegram стало более 1 миллиарда
Фото: скриншот из видео «Полное интервью Павла Дурова Такеру Карлсону на русском языке!» с канала «Такер Карлсон»

Количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 1 миллиард в месяц, сообщил сооснователь приложения Павел Дуров. Он подчеркнул, что мессенджер стал вторым по популярности в мире, уступая только WhatsApp (принадлежит компании Meta*).

  • В своем блоге Дуров подчеркнул, что каждый пользователь открывает Telegram в среднем 21 раз в день и проводит в приложении около 41 минуты.

— Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, — написал он.
Дуров также добавил, что приложение стало прибыльным, заработав за прошлый год 547 млн долларов.

По его словам, WhatsApp (принадлежит компании Meta*) долгое время пытался копировать инновации мессенджера, но не смог остановить его рост.

— Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и сохранил независимость, — подытожил Дуров.

Анастасия Фартыгина
Справка

* мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.

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