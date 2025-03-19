Павел Дуров: пользователей Telegram стало более 1 миллиарда
Количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 1 миллиард в месяц, сообщил сооснователь приложения Павел Дуров. Он подчеркнул, что мессенджер стал вторым по популярности в мире, уступая только WhatsApp (принадлежит компании Meta*).
- В своем блоге Дуров подчеркнул, что каждый пользователь открывает Telegram в среднем 21 раз в день и проводит в приложении около 41 минуты.
— Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, — написал он.
Дуров также добавил, что приложение стало прибыльным, заработав за прошлый год 547 млн долларов.
По его словам, WhatsApp (принадлежит компании Meta*) долгое время пытался копировать инновации мессенджера, но не смог остановить его рост.
— Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и сохранил независимость, — подытожил Дуров.
Справка
* мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.
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