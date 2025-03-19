С 4 мая между Казанью и Оренбургом возобновляются прямые авиарейсы

Фото: Максим Платонов

С 4 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» вновь начнет выполнять рейсы по маршруту Казань — Оренбург. Об этом сообщила пресс-служба оренбургского аэропорта.

Полеты будут проводиться по средам и воскресеньям на самолетах CRJ 200. Время в пути составит примерно один час.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Компания уже летала на этом направлении в прошлом году, но последний рейс был выполнен 31 декабря. Базовыми аэропортами компании являются «Бугульма» и «Казань».

Напомним, что с 5 мая 2025 года между Казанью и Астраханью начнут осуществляться прямые регулярные авиарейсы.

