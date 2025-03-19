С 4 мая между Казанью и Оренбургом возобновляются прямые авиарейсы
С 4 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» вновь начнет выполнять рейсы по маршруту Казань — Оренбург. Об этом сообщила пресс-служба оренбургского аэропорта.
Полеты будут проводиться по средам и воскресеньям на самолетах CRJ 200. Время в пути составит примерно один час.
- Компания уже летала на этом направлении в прошлом году, но последний рейс был выполнен 31 декабря. Базовыми аэропортами компании являются «Бугульма» и «Казань».
Напомним, что с 5 мая 2025 года между Казанью и Астраханью начнут осуществляться прямые регулярные авиарейсы.
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