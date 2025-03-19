Генпрокуратура России вернула в казну 2,4 трлн рублей

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России вернула государству имущество на сумму почти 2,4 трлн рублей. Это произошло по искам надзорного органа, который добился обращения в доход государства пяти стратегических предприятий, находившихся под иностранным контролем. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов на итоговой коллегии.

По словам Краснова, собственники этих предприятий выводили прибыль и продукцию в недружественные страны, не инвестируя средства в инфраструктуру и уклоняясь от уплаты налогов.

— Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств финансировались украинские формирования, — уточнил генпрокурор.

Краснов также сообщил о росте числа выявленных коррупционных преступлений. В прошлом году прокуроры установили 165 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, что на 7,4% больше, чем в предыдущем. По материалам проверок возбуждено более 3 тыс. уголовных дел.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Нечистые на руку чиновники лишились незаконно нажитого имущества на сумму 504 млрд рублей, — добавил он.

Кроме того, Краснов подчеркнул, что не все бюджетные средства, выделенные на нацпроекты, расходуются добросовестно. За 2024 год по материалам прокуроров возбуждено 863 уголовных дела о хищениях на сумму более 4,5 млрд рублей. Он призвал прокуроров внимательно изучить каждый национальный проект и определить зоны особого контроля.

Генпрокурор также коснулся проблем в сфере ЖКХ, подчеркнув, что необоснованное повышение тарифов вызывает недовольство у граждан.

— Суммы в квитанциях растут, а качества нет, — сказал он. Краснов призвал контролировать расходование средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни», чтобы предотвратить их произвольное использование.

Как раз накануне в Татарстане прокуратура Кировского района Казани наказала компанию «АБС ГРУПП» штрафом в 10 миллионов рублей за коррупционное правонарушение. Проверка показала, что в декабре 2023 года и феврале 2024 года руководитель фирмы передал через посредника взятку сотрудникам налоговой службы на сумму свыше 5,4 млн рублей, чтобы избежать налоговой проверки.

Анастасия Фартыгина