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Казанская фирма заплатит 10 млн рублей штрафа за попытку подкупа налоговиков

17:07, 19.03.2025
Казанская фирма заплатит 10 млн рублей штрафа за попытку подкупа налоговиков
Фото: Михаил Захаров

В Татарстане прокуратура Кировского района Казани наказала компанию «АБС ГРУПП» штрафом в 10 миллионов рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Проверка показала, что в декабре 2023 года и феврале 2024 года руководитель фирмы передал через посредника взятку сотрудникам налоговой службы на сумму свыше 5,4 млн рублей, чтобы избежать налоговой проверки.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юрлица. На основании этого дела фирме был назначен крупный штраф.

  • Кроме того, уголовное дело против взяткодателя по факту покушения на дачу взятки также направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Анастасия Фартыгина

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