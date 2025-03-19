Казанская фирма заплатит 10 млн рублей штрафа за попытку подкупа налоговиков

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане прокуратура Кировского района Казани наказала компанию «АБС ГРУПП» штрафом в 10 миллионов рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Проверка показала, что в декабре 2023 года и феврале 2024 года руководитель фирмы передал через посредника взятку сотрудникам налоговой службы на сумму свыше 5,4 млн рублей, чтобы избежать налоговой проверки.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юрлица. На основании этого дела фирме был назначен крупный штраф.

Кроме того, уголовное дело против взяткодателя по факту покушения на дачу взятки также направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина