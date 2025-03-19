Минфин России готовит требования для возвращения иностранных компаний

Фото: Инна Серова

Минфин России разрабатывает список условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на Crypto Summit. Он уточнил, что работа над списком ведется в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Чебесков пояснил, что для окончательной разработки требований необходимо согласование с другими министерствами, такими как Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Очевидно, что готовим [список требований], поручение [президента] было, поэтому работаем, — сказал он.

Также замглавы Минфина добавил, что требования могут быть представлены в ближайшее время. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что возврат компаний, ушедших с обратными опционами, будет проанализирован на предмет выполнения их условий, а возвращение других компаний возможно «с чистого поля».

Накануне президент России поручил правительству актуализировать список иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность в России, и обсудить условия их возможного возвращения. Это решение должно учитывать текущие реалии рынка и интересы отечественного бизнеса.

Анастасия Фартыгина