Путин: Россия столкнулась с 28 тысячами санкций, но бизнес адаптировался

Фото: Михаил Захаров

На пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве президент Владимир Путин заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к условиям санкций. Он подчеркнул, что ограничения стали катализаторами позитивных изменений в экономике.

Путин уточнил, что санкции не являются временными мерами, а представляют собой стратегическое давление на Россию.

— У конкурентов всегда будет стремление ослабить Россию, — добавил он, подчеркивая необходимость готовности бизнеса к долгосрочным вызовам.

Президент также затронул тему приватизации в стране, заявив, что обсуждение этого вопроса должно продолжаться до окончательного решения. Путин также сообщил, что против России было введено 28,5 тыс. санкций, что подчеркивает серьезность международной ситуации и необходимость адаптации отечественного бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что российский бизнес успешно справляется с последствиями санкций, и отметил, что прежние условия торговли больше не вернутся.

— Как было прежде, уже не будет, — заявил Путин, добавив, что западные суды и юрисдикции потеряли свою значимость. Он также пояснил, что даже если санкции ослабят, «найдется другой способ вставить палки в колеса».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Президент напомнил, что «никаких укромных юрисдикций» не существует и Россия будет делать все возможное для поддержки отечественного бизнеса. Он выразил уверенность в том, что «то, что нам надо, мы все равно добудем», подчеркивая переориентацию на новые глобальные рынки.

Путин также заявил, что охлаждение экономики России неизбежно, но важно избежать чрезмерного падения. Он призвал не рассчитывать на полную свободу торговли в мире и добавил: «Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний в 2022 году».



Президент уточнил, что при обсуждении вопроса о возвращении иностранных компаний в Россию приоритет будет отдан интересам российских предприятий и их сотрудников.

— Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас будут всегда в приоритете, — заявил он.

Президент также поручил правительству актуализировать список иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность в России, и обсудить условия их возможного возвращения. Это решение должно учитывать текущие реалии рынка и интересы отечественного бизнеса.

В ходе своего выступления Путин сравнил экономические показатели различных стран. Он отметил, что в 2024 году рост ВВП еврозоны составит всего 0,9%, а у стран «Большой семерки» — 1,9%. В то же время он подчеркнул, что рост экономики стран БРИКС достигнет 4,9%, а в России — 4,1% на протяжении двух лет подряд.

Президент также рассказал, что Россия с уважением относится к тем западным компаниям, которые остались работать в стране, несмотря на давление. Он подчеркнул важность сохранения персонала и технологий, даже если компании действуют под другими брендами.

Анастасия Фартыгина