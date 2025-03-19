В Татарстане 85% общественного транспорта планируют привести в порядок к 2030 году
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов провел совещание в Пестречинском районе, на котором обсуждались вопросы транспортного обслуживания и дорожного обеспечения на ближайшие пять лет. В мероприятии участвовали главы муниципалитетов Казанской зоны, а также представители транспортных и дорожных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
На встрече министр обозначил главную задачу для транспортной отрасли: к 2030 году привести в нормативное состояние 85% подвижного состава общественного транспорта. Это касается как городов, так и агломераций республики. Ханифов подчеркнул важность этой инициативы для улучшения качества услуг.
Одной из ключевых тем совещания стала разработка цифровой платформы. С ее помощью планируется отслеживать все маршруты общественного транспорта в Татарстане, включая межгосударственные и межмуниципальные перевозки, а также школьные и пригородные маршруты. Это позволит оптимизировать работу общественного транспорта и повысить его доступность для граждан.
Кроме того, участники обсудили вопросы ремонта и содержания дорожно-уличной сети. Министр сообщил, что в этом году продолжится восстановление участков региональных дорог, пострадавших от строительства крупных объектов.
Фарит Ханифов заявил, что работа по улучшению транспортной инфраструктуры будет продолжаться, результаты совещаний будут представлены на заседании президиума Ассоциации Совета муниципальных образований Татарстана.
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