В Татарстане 85% общественного транспорта планируют привести в порядок к 2030 году

Фото: Максим Платонов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов провел совещание в Пестречинском районе, на котором обсуждались вопросы транспортного обслуживания и дорожного обеспечения на ближайшие пять лет. В мероприятии участвовали главы муниципалитетов Казанской зоны, а также представители транспортных и дорожных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

На встрече министр обозначил главную задачу для транспортной отрасли: к 2030 году привести в нормативное состояние 85% подвижного состава общественного транспорта. Это касается как городов, так и агломераций республики. Ханифов подчеркнул важность этой инициативы для улучшения качества услуг.

Одной из ключевых тем совещания стала разработка цифровой платформы. С ее помощью планируется отслеживать все маршруты общественного транспорта в Татарстане, включая межгосударственные и межмуниципальные перевозки, а также школьные и пригородные маршруты. Это позволит оптимизировать работу общественного транспорта и повысить его доступность для граждан.

Кроме того, участники обсудили вопросы ремонта и содержания дорожно-уличной сети. Министр сообщил, что в этом году продолжится восстановление участков региональных дорог, пострадавших от строительства крупных объектов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фарит Ханифов заявил, что работа по улучшению транспортной инфраструктуры будет продолжаться, результаты совещаний будут представлены на заседании президиума Ассоциации Совета муниципальных образований Татарстана.

