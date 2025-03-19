Агротехнологические классы появятся в российских школах с 1 сентября 2025 года

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2025 года в российских школах вводится агротехнологический профиль обучения, позволяющий образовательным учреждениям создавать профильные классы для подготовки будущих кадров для АПК. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующий приказ Минпросвещения уже зарегистрирован в Минюсте России. Новая инициатива даст школьникам возможность получить более полное представление об отрасли, посетить агропредприятия и узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве. Углубленное изучение физики, химии, биологии и математики обеспечит успешную подготовку к поступлению в аграрные вузы и колледжи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подготовка кадров для АПК является важной составляющей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого к 2030 году в России будет создано более 18 000 агротехнологических классов.

Ранее, в декабре 2024 года, вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявлял о необходимости начинать подготовку кадров для АПК со школьной скамьи. По его данным, на тот момент агротехнологические классы действовали в восьми регионах страны.

Рената Валеева