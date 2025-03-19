Зеленский назвал дату следующего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 марта. Об этом украинский лидер сообщил в ходе совместного заявления для СМИ с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишут «Ведомости».

Зеленский заявил, что лидеры планируют обсудить детали следующих шагов к мирному урегулированию конфликта с Россией. Ожидается, что Трамп также предоставит Зеленскому информацию о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся 18 марта.

— Я верю, что в этом году военные действия могут завершиться достойным миром, — заявил Зеленский.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что 11 марта в Джидде состоялись переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, где Киев предварительно согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался донести это предложение до Москвы.



В настоящее время украинский президент находится в Финляндии, где проводит переговоры с президентом Александром Стуббом, посвященные поддержке украинской обороны и инвестициям Хельсинки в производство украинского оружия. Зеленского в Финляндии сопровождает первая леди Украины Елена Зеленская.