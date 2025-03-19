«Похищенную» школьницу из Ачинска заставили инсценировать похищение

Пропавшая в Ачинске Красноярского края 15-летняя школьница, в похищении которой ранее было возбуждено уголовное дело, найдена в соседнем городе Назарово. Следствие установило, что девушка стала жертвой мошенников, которые, угрожая ей физической расправой, заставили инсценировать похищение. Об этом сообщило СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, школьница вела переписку в мессенджере с неизвестным лицом. Находясь под психологическим воздействием мошенников, она выполняла их указания: ушла из дома, записала видеообращение на кладбище с просьбой о выкупе и на такси поехала в Назарово.

— Девушка пояснила, что вела переписку в мессенджере с неустановленным лицом. Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям. Школьница ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования неизвестных мошенников, на машине такси поехала в город Назарово, где вышла возле гостиницы, — говорится в сообщении СК.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В Назарово школьница продолжала общаться с мошенниками через интернет-кафе, где ей пришлось обратиться за помощью в поиске ночлега. Ей помогли найти квартиру у знакомых, при этом злоумышленники продолжали оказывать на нее психологическое давление и угрожать.

Первоначально, после получения видеообращения с требованием выкупа, было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Однако, после обнаружения школьницы в Назарово и установления обстоятельств произошедшего, следователи пришли к выводу, что она стала жертвой мошеннической схемы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности и местонахождение мошенников. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

Рената Валеева