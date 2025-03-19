В Ачинске около 200 человек ищут похищенную 15-летнюю девушку, за нее требуют полмиллиона

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В Ачинске Красноярского края продолжаются активные поиски 15-летней девушки, предположительно, похищенной 18 марта. В поисках задействовано около 200 человек, включая сотрудников полиции и волонтеров, сообщает телеграм-канал ГУ МВД по Красноярскому краю.

К поисковой операции подключены наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска.



В Сети появилось видео, на котором девушка, находящаяся в состоянии сильного стресса, зачитывает подготовленный текст. В видео она извиняется перед «дядей Юрой по прозвищу «Комар» за якобы обман на 300 тысяч рублей «под предлогом бронежилета», после чего извиняется перед «Вагнером» и сообщает, что за ней приезжает некий дядя Сережа. Данное видео, по мнению следствия, было записано под принуждением.

Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту похищения. По данным следствия, 18 марта около 16.00 (12.00 мск) девушка ушла из дома, а спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение от неизвестного, требующего выкуп в размере 500 тыс. рублей за освобождение дочери.