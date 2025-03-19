Экс главный инженер одного из подразделений ГЖД предстанет перед судом за взятку

Фото: Олег Тихонов

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего главного инженера Горький — Казанской дистанции пути Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Его обвиняют в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2024 году должностное лицо получило от представителя коммерческой организации 120 тыс. рублей за подписание акта о выполнении работ, которые в действительности не проводились.

Противоправные действия инженера были выявлены сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ по Нижегородской области.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Уголовное дело будет рассмотрено в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода.

Расследование в отношении взяткодателя продолжается.

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, который предполагает отмену условного наказания для чиновников, осужденных за получение взяток. Также предлагается увеличить срок фактического отбытия наказания для таких преступлений, чтобы усложнить УДО.

Рената Валеева