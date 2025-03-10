В Госдуме предложили ужесточить наказание для чиновников за взятки

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, который предполагает отмену условного наказания для чиновников, осужденных за получение взяток. Также предлагается увеличить срок фактического отбытия наказания для таких преступлений, чтобы усложнить условно-досрочное освобождение. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В пояснительной записке к проекту указано, что изменения касаются статей 290 УК, которые регулируют ответственность за взяточничество. В настоящее время чиновники могут получить условный срок или штраф, однако в 2023 году количество осужденных за взятки увеличилось на 13,6% по сравнению с предыдущим годом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Законопроект также предлагает исключить возможность назначения штрафов в качестве основного наказания за коррупционные преступления, а условно-досрочное освобождение будет возможно только после отбытия не менее 80% срока наказания.

Накануне в Татарстане был задержан глава поселка Камские Поляны Ринат Салахутдинов. Его подозревают в получении взятки мобильным телефоном на сумму 120 тысяч рублей.

