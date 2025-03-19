Депутаты потребовали взять под контроль ММА-клубы после теракта в «Крокусе»

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести на рассмотрение законопроект о введении обязательного лицензирования деятельности ММА-клубов и соревнований по смешанному боевому единоборству. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

По мнению авторов законопроекта, в России действует множество подпольных ММА-клубов, в которых тренируются нелегальные мигранты, а некоторые из них могут быть связаны с радикальными группировками. Трагические события в «Крокусе Сити Холле» стали дополнительным аргументом в пользу необходимости госрегулирования этой сферы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что среди части бойцов ММА формируется агрессивная субкультура, которая ведет к росту насильственных преступлений. Лицензирование, по мнению депутатов, позволит государству контролировать деятельность ММА-клубов, исключить нелегальные организации, установить надзор за тренерами и участниками, а также предотвратить распространение криминальной и экстремистской идеологии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Массовое распространение ММА-клубов привело к формированию особой преступной субкультуры, которая представляет угрозу безопасности российского государства, — заявил Миронов. Он подчеркнул, что эта субкультура противопоставляет себя закону, а поведение ее носителей противоречит традициям цивилизованного общества.

Миронов напомнил, что депутаты Госдумы от СРЗП уже обращались к генпрокурору Игорю Краснову с предложением проверить ММА-клубы на предмет скрытой подготовки радикальных исламистов. По их данным, в России сформирована разветвленная сеть сомнительных ММА-клубов, в которую входят не только подпольные секции, но и аккредитованные организации, зарегистрированные как общественные объединения и НКО, часто созданные мигрантами по этническому признаку.

Ранее Миронов заявил о необходимости перевода иностранных граждан, работающих в России, на вахтовый метод и отмены для них каких-либо преференций.

Рената Валеева