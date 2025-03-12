Миронов предложил перевести иностранных рабочих на вахтовый метод

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости перевода иностранных граждан, работающих в России, на вахтовый метод и отмены для них каких-либо преференций. Об этом он сообщил на встрече фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

— Я уверен, что то, что было еще отработано в Советском Союзе, — вахтовый метод. Приехал, отработал, заработал деньги и уехал. Никаких гражданств, никаких преференций и никаких семей здесь быть не должно, — заявил Миронов.

Депутат назвал мифом идею о том, что миграция «спасет» Россию в условиях низкой безработицы. В качестве примера он привел Калужскую область, где ввели ограничения на работу мигрантов в ряде сфер.

— Ничего не случилось. Наоборот, развиваются и сельское хозяйство, и промышленность, — подчеркнул Миронов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году более 157 тысяч иностранцев-нарушителей были принудительно выдворены из России, что на 45% больше, чем годом ранее.



Рената Валеева