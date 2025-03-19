Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница найдена живой

Фото: Динар Фатыхов

Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница найдена живой и невредимой. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России.

— По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Девушку обнаружили в одной из квартир в соседнем городе Назарово.

Напомним, что 18 марта около 16.00 (12.00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение от неизвестного лица с требованием перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет за ее освобождение. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

Ранее в краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда не уходила из дома. По словам матери, конфликтов в семье не было и возможных причин ухода дочери она не знает.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Рената Валеева