В Татарстане 18 светофоров модернизируют по нацпроекту за 122 млн рублей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в 2024 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет проведена модернизация 18 светофорных объектов. На эти цели выделено более 122 млн рублей, из которых свыше 97 млн рублей поступит из федерального бюджета, сообщили в Минтрансе республики.

Средства будут направлены на закупку и установку оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани и Набережных Челнах.

В Казани модернизируют 13 светофорных объектов, в том числе на пересечениях:

ул. Декабристов — ул. Горсоветская,

ул. Декабристов — ул. Лушникова,

ул. Декабристов — ул. Тверская,

ул. Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный),

ул. Чуйкова — ул. Лаврентьева и другие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Набережных Челнах запланирована модернизация 6 объектов, расположенных на улице Чулман:

ул. Чулман — ост. Маннанова,

ул. Чулман — ул. Королева,

ул. Чулман — ул. Дружбы Народов,

ул. Чулман — ост. «40 Комплекс»,

ул. Чулман — ул. Р.Беляева,

ул. Чулман — пр. Автозаводский.

Следует отметить, что работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Татарстане ведется с 2020 года. За последние четыре года было установлено 15 метеостанций, 15 табло переменной информации, а также модернизировано 99 светофорных объектов для адаптивного управления дорожным движением.



Напомним, что в 2024 году Казань подключила 13 новых светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), что увеличило общее число подключенных светофоров до 232 — половины от их общего количества.

Рената Валеева