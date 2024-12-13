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В Казани к системе управления дорожным движением подключили 13 новых светофоров

09:35, 13.12.2024
В Казани к системе управления дорожным движением подключили 13 новых светофоров
Фото: Динар Фатыхов

В этом году Казань подключила 13 новых светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), что увеличило общее число подключенных светофоров до 232 — половины от их общего количества. Об этом сообщили в мэрии города.

Модернизация затронула ряд перекрестков:

  • ул.Техническая — ул.Тихорецкая;
  • магистраль 100-летия ТАССР — ул.Трамвайная;
  • ул.Серова — ул.Восход;
  • ул.Первого Мая — ул.Лукницкого;
  • ул.С.Хакима — ул.Меридианная;
  • ул.Бондаренко — ул.Волгоградская;
  • ул.Б.Красная — ул.Гоголя;
  • ул.С.Галеева — ул.Р.Яхина;
  • ул.Г.Тукая — ул.С.Сайдашева;
  • ул.Даурская — ул.Хади Такташа;
  • ул.Академика Глушко — ул.Закиева;
  • ул.Родины — ул.Н.Жиганова;
  • ул.Н.Назарбаева — ул.Тихомирнова.

С момента внедрения системы в 2013 году пропускная способность Казани увеличилась на 15%.

Напомним, что в этом году в Казани на 11 потенциально опасных участках дорог были установлены 22 устройства, которые проецируют изображение «зебры» в темное время суток.

Анастасия Фартыгина

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