В Казани к системе управления дорожным движением подключили 13 новых светофоров
В этом году Казань подключила 13 новых светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), что увеличило общее число подключенных светофоров до 232 — половины от их общего количества. Об этом сообщили в мэрии города.
Модернизация затронула ряд перекрестков:
- ул.Техническая — ул.Тихорецкая;
- магистраль 100-летия ТАССР — ул.Трамвайная;
- ул.Серова — ул.Восход;
- ул.Первого Мая — ул.Лукницкого;
- ул.С.Хакима — ул.Меридианная;
- ул.Бондаренко — ул.Волгоградская;
- ул.Б.Красная — ул.Гоголя;
- ул.С.Галеева — ул.Р.Яхина;
- ул.Г.Тукая — ул.С.Сайдашева;
- ул.Даурская — ул.Хади Такташа;
- ул.Академика Глушко — ул.Закиева;
- ул.Родины — ул.Н.Жиганова;
- ул.Н.Назарбаева — ул.Тихомирнова.
С момента внедрения системы в 2013 году пропускная способность Казани увеличилась на 15%.
Напомним, что в этом году в Казани на 11 потенциально опасных участках дорог были установлены 22 устройства, которые проецируют изображение «зебры» в темное время суток.
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