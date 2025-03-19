Путин на закрытом съезде РСПП назвал условия отказа от Одессы

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с представителями РСПП заявил, что ключевым условием для мирных переговоров с Украиной является признание включения в состав страны Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи.

По словам журналиста, Путин отметил, что в случае выполнения этого условия в ближайшее время Россия не будет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент находящиеся под контролем Украины. Собеседники уточнили, что на текущем этапе переговоров речь идет о невозможности передачи Украине территорий, контролируемых российской армией.

Реальное время / realnoevremya.ru

Участники встречи также передали слова Путина о том, что признание Крыма в составе России, а также автономии ЛДНР могло предотвратить начало СВО.

Напомним, накануне состоялся второй телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом за последние полтора месяца. Переговоры продлились почти 2,5 часа. В Кремле сообщили, что Путин поддержал инициативу Трампа об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины на 30 дней и назвал ключевым условием мира полное прекращение военной помощи Киеву и прекращение мобилизации на Украине.