Дональд Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Владимиром Путиным

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями своего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, беседа была «очень хорошей и продуктивной». Об этом лидер Штатов сообщил в своих соцсетях.

Трамп подчеркнул, что они обсудили немедленное прекращение огня, касающееся энергетических и инфраструктурных вопросов. Подробнее о телефоном разговоре президентов — в материале «Реального времени».

— Мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и в конечном итоге конца этой ужасной войны между Россией и Украиной, — заявил он.

Он также добавил, что если бы он оставался на посту президента, война не началась бы. Трамп подчеркнул важность мирных переговоров, указав на то, что гибнут тысячи солдат, и как Путин, так и украинский президент Владимир Зеленский хотят завершения конфликта.

— Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу! — заключил Трамп в своем сообщении в соцсети.