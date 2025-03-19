В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки

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Полицейские Казани задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одном из гаражных кооперативов Авиастроительного района города, сообщает пресс-служба МВД по Казани.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина выстрелил в собаку из огнестрельного оружия, после чего животное скончалось на месте. Стрелявший скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в марте 2025 года. Он признался в содеянном.

В настоящее время пневматическое оружие, использованное для совершения преступления, изъято и направлено на экспертизу.

Максим Соколов

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Татарстане рассмотрят законопроект о введении штрафов за нарушения при содержании домашних животных. В Татарстане уже существует обязательная регистрация собак, а также запрет на содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях.

Рената Валеева