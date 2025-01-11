«Роскосмос» продлил программу перекрестных полетов на МКС до 2026 года

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Программа перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС) была продлена до 2026 года с подписанием третьего дополнения к соглашению между «Роскосмосом» и NASA. Об этом сообщили в ТАСС.

В рамках нового соглашения запланированы три полета в 2025—2026 годах, о чем сообщил Максим Харламов, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Харламов уточнил, что два российских космонавта могут быть назначены для участия в миссиях на американских космических кораблях Crew Dragon. В данный момент идет подготовка к полету на этих кораблях, в которой принимает участие космонавт Кирилл Песков. В перспективе в полетах могут принять участие также Олег Платонов или Олег Артемьев.

Напомним, что Россия планирует перейти к серийному производству спутников к 2027 году. Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов.



Анастасия Фартыгина