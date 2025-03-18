Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Фото: Реальное время

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Александр Горбунов, отстыковался от МКС. Об этом сообщила компания SpaceX в соцсети X.

На борту корабля также находятся американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Созданный компанией Boeing по контракту с NASA Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямсом 5 июня 2024 года.

Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, поэтому было принято решение вернуть Starliner на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.

К МКС 16 марта пристыковался Crew Dragon. В состав его команды входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.

Рената Валеева