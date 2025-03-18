Глава МЧС России: прогноз по пожарам и весеннему паводку в России неблагоприятный

Глава МЧС России Александр Куренков назвал прогноз весеннего половодья и пожаров в стране неблагоприятным. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера высокие, заявил министр. Об этом сообщили в ТАСС.

Реки в южных регионах и европейской части освободились ото льда раньше обычного. При этом в бассейнах некоторых рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены значительные запасы воды в снежном покрове. Это может привести к неблагоприятным последствиям во время пожароопасного сезона и паводка.

Реальное время / realnoevremya.ru

МЧС России совместно с органами государственной власти проводит комплекс превентивных мероприятий. Важную роль играет получение достоверной прогнозной информации Росгидромета и ее своевременное доведение до органов управления РСЧС всех уровней.

Командно-штабные учения в регионах пройдут в два этапа под личным контролем главы МЧС. Они позволят отработать практические действия по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров.