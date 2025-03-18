Более 1,1 млн случаев гриппа и ОРВИ выявили в России за неделю

Фото: Татьяна Демина

За прошедшую неделю в России зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Высокая активность вирусов гриппа сохраняется: в структуре респираторных вирусов грипп занимает лидирующее положение, особенно распространены вирусы гриппа B и A (H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и РС-вирусы.

При этом отмечается снижение заболеваемости COVID-19: зарегистрировано 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% ниже показателя предыдущей недели.

В связи с заболеваемостью Роспотребнадзор приостанавливает учебный процесс в образовательных учреждениях. На прошлой неделе было закрыто 462 школы, 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и одно ПТУ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Роспотребнадзор напоминает о важности сбалансированного рациона, содержащего необходимые витамины и микроэлементы, а также предостерегает от слишком раннего перехода на легкую одежду, чтобы избежать переохлаждения организма и развития респираторных заболеваний.

В Татарстане 17 классов были закрыты на карантин в связи с увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом ни одна школа не закрыта полностью.