Прокуратура Бугульмы потребовала от властей обеспечить транспорт на муниципальных маршрутах
Бугульминская прокуратура подала в суд на местные власти из-за проблем с общественным транспортом. Проверка, проведенная по обращениям граждан, выявила серьезные нарушения в организации перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно результатам проверки, исполком Бугульминского района не выполняет свои обязательства по обеспечению регулярного автобусного сообщения. Из 14 автобусов, которые должны работать на восьми маршрутах в будние дни, фактически курсируют только шесть: четыре автобуса по городу и два между поселениями, что нарушает право граждан на доступный и качественный транспорт.
Прокурор города, увидев эти нарушения, обратился в суд с иском. Он требует признать бездействие местных властей незаконным и обязать их наладить надлежащее транспортное обслуживание населения.
На данный момент иск прокурора находится на стадии рассмотрения. Ожидается, что суд примет решение, которое может повлиять на организацию общественного транспорта в регионе и улучшить условия для жителей Бугульмы.
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