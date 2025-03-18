Прокуратура Бугульмы потребовала от властей обеспечить транспорт на муниципальных маршрутах

Фото: Динар Фатыхов

Бугульминская прокуратура подала в суд на местные власти из-за проблем с общественным транспортом. Проверка, проведенная по обращениям граждан, выявила серьезные нарушения в организации перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно результатам проверки, исполком Бугульминского района не выполняет свои обязательства по обеспечению регулярного автобусного сообщения. Из 14 автобусов, которые должны работать на восьми маршрутах в будние дни, фактически курсируют только шесть: четыре автобуса по городу и два между поселениями, что нарушает право граждан на доступный и качественный транспорт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прокурор города, увидев эти нарушения, обратился в суд с иском. Он требует признать бездействие местных властей незаконным и обязать их наладить надлежащее транспортное обслуживание населения.

На данный момент иск прокурора находится на стадии рассмотрения. Ожидается, что суд примет решение, которое может повлиять на организацию общественного транспорта в регионе и улучшить условия для жителей Бугульмы.

