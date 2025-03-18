Прокуратура в Татарстане помогла матери получить выплаты на первого ребенка
В Татарстане прокуратура Пестречинского района защитила права 23-летней женщины, добившись единовременной выплаты при рождении первого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, женщине изначально отказали в выплате, сославшись на то, что ее новорожденный ребенок не является первенцем. Однако не учли, что ее первый ребенок был рожден мертвым.
Прокуроры подали иск с просьбой пересмотреть решение ЗАГСа. Суд полностью удовлетворил требование и признал отказ неправомерным.
— При рождении ребенка, признанного мертвым, не выдается свидетельство о рождении, а это документ, необходимый для получения выплаты. Поэтому родители не могли воспользоваться своим правом на пособие и имеют право получить его при рождении второго ребенка, — объяснил юрист Антон Смирнов из юридической компании «Яхатин».
С точки зрения закона, отказ в выплате лишь на основании того, что второй ребенок не является первенцем, противоречит нормам. Прокуратура подтвердила, что матери полагается материальная поддержка в данной ситуации.
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