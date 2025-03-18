Новости общества

20:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов участвует в сессии по развитию инфраструктуры под руководством Михаила Мишустина

14:40, 18.03.2025
Рустам Минниханов участвует в сессии по развитию инфраструктуры под руководством Михаила Мишустина
Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии, посвященной вопросам опережающего развития дорожного хозяйства, коммунальной и социальной инфраструктуры. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Крыма с Россией, отмечаемым 18 марта.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также