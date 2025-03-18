Рустам Минниханов участвует в сессии по развитию инфраструктуры под руководством Михаила Мишустина
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии, посвященной вопросам опережающего развития дорожного хозяйства, коммунальной и социальной инфраструктуры. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.
Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Крыма с Россией, отмечаемым 18 марта.
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