Президенты России и США проведут сегодня телефонные переговоры ближе к вечеру

Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведут телефонные переговоры. Как сообщили РИА «Новости», беседа лидеров двух стран состоится в течение указанного временного интервала с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

Продолжительность разговора будет определяться непосредственно главами государств в зависимости от необходимости обсуждения всех запланированных вопросов.

Представители администрации президента России подтвердили, что по завершении беседы будет предоставлена официальная информация об итогах переговоров.



Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.



Матвей Гавриков