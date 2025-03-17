Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
— Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор, — передает его слова ТАСС.
Накануне Дональд Трамп заявил о планируемом разговоре с Владимиром Путиным и отметил, что отношения между США и Россией «идут хорошо». Он также допустил, что по итогам беседы может быть сделано важное заявление.
Вместе с тем Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы имевшем место телефонном разговоре между Владимиром Путиным и представителями Украины по «непубличной договоренности».
— Мне нечего сообщить вам по этой теме, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
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