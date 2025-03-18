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В 2024 году Росимущество перечислило в бюджет России 473 млрд рублей

11:37, 18.03.2025
В 2024 году Росимущество перечислило в бюджет России 473 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Росимущество перечислило в федеральный бюджет России в 2024 году 473 млрд рублей, перевыполнив плановое задание на 16,8%. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на итоговой коллегии, пишет «Интерфакс».

Основными источниками поступлений стали:

  • дивидендные выплаты компаний с госучастием — 307 млрд рублей;
  • приватизация имущества казны и корпоративных активов — 132 млрд.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, поступления от реализации имущества в 2025 году должны составить не менее 100 млрд рублей. Министр также заявил, что Минфин считает целесообразным поставить на повестку дня вопросы по так называемой «большой приватизации».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди крупных сделок:

  • группа компаний «Рольф» была реализована за 35 млрд рублей;
  • компании химического сектора («Волжский Оргсинтез», «Метафракс Кемикалс», «Горно-химическая компания «Бор») — за 38 млрд рублей с установлением ряда инвестиционных и квалификационных условий;
  • реализация компаний сельскохозяйственного сектора пополнила бюджет на 42 млрд рублей.
Рената Валеева

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